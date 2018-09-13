İsveç'te kraliyet tacını çalan şüpheli tutuklandı

İsveç Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki bir şüphelinin dün gözaltına alındığı ve bugün de tutuklandığı bildirildi.

"AİT OLDUĞU YERE KONULACAĞINA İNANIYORUZ"

Savcılık Basın Sözcüsü Robin Simonsson, kraliyet ailesine ait taç ve diğer değerli eşyaların hala bulunamadığını belirterek, "Tutuklanan şüphelinin sorgusundan sonra değerli eşyaların bulunup tekrar ait olduğu yere konulacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR 20 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 20 milyon euro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor.