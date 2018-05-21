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İsveç'te mescit kundaklandı

İsveç'in güneyinde bulunan Skane bölgesindeki Hesselholm kentinde 200 kişilik mescidin kundaklandığı bildirildi.

AA | 21.05.2018 - 00:58..
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İsveç devlet radyosunun haberine göre, akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Hesselholm İslam Kütür Derneğine ait olan, apartmanın alt katındaki mescitte büyük hasar meydana geldi.

Radyoya açıklama yapan kurtarma servisinden Magnus Carlsson, bir kişinin mescide girerek, kasıtlı olarak yangın çıkardığının tespit edildiğini söyledi.

İsveç'te mescit kundaklandı

RAMAZAN AYINDA MESCİTSİZ KALDILAR

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Carlsson, mescitte büyük hasar meydana geldiğini ve apartmandaki dört dairenin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydetti.

Ülkenin resmi haber ajansına konuşan Hesselholm İslam Kültür Derneği Başkanı İsmail Darragi de ''Müslümanların en çok ibadet ettiği ramazan ayında böyle bir felaketin başımıza gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

12 YILDIR SORUN ÇIKMIYORDU

200 kişinin ramazan ayında mescitsiz kaldığını ifade eden Darragi, 12 yıldır Hesselholm'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir olayın görüldüğünü anlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, saldırganın yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

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