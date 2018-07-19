taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.982
USD
4,8314
EURO
5,6073
ALTIN
188,82
PETR
72,1100

İsveç’te orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Stockholm’’ün 200-250 kilometre kuzeyindeki bölgelerde orman yangınlarına yeterli müdahalenin yapılamaması İsviçre halkını kızdırdı.

İHA | 19.07.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

İki haftadır devam eden yangınları kontrol altına almak için İtalya’dan bir haftalığına yangın söndürme uçakları getirtildi. Bir seferde 6 ton su alabilen yangın söndürme uçaklarına ilaveten, yine aynı boyutlarda 2 Fransız uçağı İsveç’e geldi ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

İsveç’te orman yangınları kontrol altına alınamıyor

İSVEÇ HALKI YETKİLİLERE KIZGIN

İsveç Silahlı Kuvvetleri’nin elindeki 10 helikopterden yangın söndürmek için sadece iki tanesini kullanması ve Savunma bakanlığı Basın Yetkilisi T. Abramsson Dagens, Nyheter gazetesine yaptığı, "Yangınla mücadele etmek bizi görevimiz değil halen tatilde olan helikopter personelini çağıramayız" cevabı İsveç halkı tarafından büyük eleştiri aldı.

İsveç’te orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Yangın bölgesinde köyler ve kasabalar boşaltılırken, bölgeden yapılan açıklamada, 3408 hektarlık bir alanın yandığını ve yangının dakikada 10 metrekarelik alana yayıldığı açıklandı.

İsveç’te orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

88
Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı

Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı

60
OHAL bitti

OHAL bitti

120
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

80
Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir

Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir

85
İran'dan kılık kıyafet itirafı

İran'dan kılık kıyafet itirafı

114
Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı

Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM