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İsveç'te oy verme işlemi sona erdi

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

AA | 18.06.2018 - 01:00..
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24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları oy kullandı. İsveç'te 16 Haziran Cumartesi günü başlayan oy verme işlemi, dün TSİ 20.00'de sona erdi.

İsveç'te oy verme işlemi sona erdi

TORBALAR MÜHÜRLENDİ

Başkent Stockholm'deki Kista Fuarı'nda iki gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 38 bin 890 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te, resmi olmayan rakamlara göre 17 sandıkta 10 bin 987 kişi oy kullandı.

İsveç'te 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda 10 bin 52 seçmen oy kullanmıştı.

İsveç'te oy verme işlemi sona erdi

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