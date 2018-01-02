taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7813
EURO
4,5480
ALTIN
159,09
PETR
67,1600

İsveç'te suç oranı artıyor

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, ülkede artan suç oranlarına karşı önlem almayı planladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suç oranı düşük ve huzurlu ülkelerden biri olarak bilinen İsveç'te bu durum ne yazık ki artık eskisi gibi değil.

İsveç'te suç oranı artıyor

YÜZLERCE HÜCREYE İHTİYAÇ VAR

İsveç'in büyük şehirlerinden Malmö'de çete suçu ve silahlı saldırıyla bağlantılı en az 80 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Morgan Johansson, artan suç olayları nedeniyle ülkenin yüzlerce cezaevi hücresine ve gözaltı merkezi gerektiğini belirtti.

Johansson, görev süresi boyunca en önemli gündem maddelerinden birisinin suçla mücadele olacağını ifade etti.

İsveç'te suç oranı artıyor

5 CEZAEVİ KAPATILMIŞTI

İsveç'te 2017 yılında 306 silahlı saldırı meydana geldi. Saldırılar sonrası 41 kişi öldü, 135 kişi de yaralanmıştı.

2013 yılında ülkede işlenen suç oranlarındaki düşüşle birlikte hapishanelerdeki tutuklu sayısındaki azalması üzerine 5 cezaevi kapatılmıştı.

İlginizi Çekebilir
İran'daki ayaklanmalarda PEJAK izleri
İran'da geçtiğimiz hafta perşembe gününden beri devam eden olaylar iç karışıklığa doğru sürükleniyor. Sokakları yakıp, savaş alanına çeviren grupların terör örgütü PEJAK'lı olduğu iddia ediliyor.
İran'da ölü sayısı 29'a yükseldi
İran'da protestoların 5. gününde gerilim 29 kente sıçrarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti
Suudi Arabistan'da bir gecede iki katına çıkan benzinin litre bazındaki satış fiyatı, benzincilerin krizi fırsata çevirme çalışmalarına neden oldu.
Fransız çiftin evliliğine yaş farkı engeli
Fransa'da belediye yetkilileri 80 yaşındaki Jean-Claude ile 38 yaşındaki nişanlısı Deborah çiftinin resmi nikahını yaş farkından dolayı kıymadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

71
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

203
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

80
Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

25
Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

48
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

32
Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM