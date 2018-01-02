İsveç'te suç oranı artıyor

Suç oranı düşük ve huzurlu ülkelerden biri olarak bilinen İsveç'te bu durum ne yazık ki artık eskisi gibi değil.

YÜZLERCE HÜCREYE İHTİYAÇ VAR

İsveç'in büyük şehirlerinden Malmö'de çete suçu ve silahlı saldırıyla bağlantılı en az 80 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Morgan Johansson, artan suç olayları nedeniyle ülkenin yüzlerce cezaevi hücresine ve gözaltı merkezi gerektiğini belirtti.

Johansson, görev süresi boyunca en önemli gündem maddelerinden birisinin suçla mücadele olacağını ifade etti.

5 CEZAEVİ KAPATILMIŞTI

İsveç'te 2017 yılında 306 silahlı saldırı meydana geldi. Saldırılar sonrası 41 kişi öldü, 135 kişi de yaralanmıştı.

2013 yılında ülkede işlenen suç oranlarındaki düşüşle birlikte hapishanelerdeki tutuklu sayısındaki azalması üzerine 5 cezaevi kapatılmıştı.