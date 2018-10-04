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İsveç'te sünnetin yasaklanması isteniyor

İsveç'te Demokratlar Partisi Genel Sekreteri Rickard Jomshof, çocuk sünnetinin yasaklanmasını istedi.

AA | 04.10.2018 - 18:09..
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Göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Genel Sekreteri Rickard Jomshof, çocuk sünnetinin yasaklanması amacıyla parlamentoya önerge sundu.

"ÇOCUKLARIN RIZALARI ALINMIYOR"

Yahudi çocuklarının 8 günlük, Müslüman çocukların da daha ilerideki yaşlarda sünnet edilmesinin çocuk istismarı olduğunu savunan Jomshof, Meclis Soruşturma Komisyonuna verdiği önergede, çocukların rızaları alınmadan sünnet edildiklerine dikkati çekti.

"GERİ KALMIŞ TOPLUMLARDA UYGULANIYOR"

Sünnetin geri kalmış uluslarda ortaya çıktığını öne süren Jomshof, İsveç'in çocukların hakkını koruması gerektiğini ifade etti. Önerge ilk olarak Meclis Soruşturma Komisyonunda görüşüldükten sonra Parlamentoda oylanacak.

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