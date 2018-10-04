İsveç'te sünnetin yasaklanması isteniyor

1 Burak Yılmaz maaşındaki eksilmeye razı değil Türk futbolcuların maaşlarının eurodan TL'ye 5.2'lik kurdan sabitlenmesi kararının ardından, yıllık ücretinde 6 milyon TL azalmaya yaşayan Burak Yılmaz, aradaki farkın kendisine ödenmesini istiyor.

2 Erdoğan'dan AB için referandum sinyali Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak." dedi.

3 Erdoğan: 7 şehidimize karşı 700 terörist öldüreceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da 7 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili "700 terörist öldüreceğiz" dedi.

4 Yoksullara 1 milyon euro dağıtan İtalyan bankacı İtalya'nın kuzeyindeki bir kasabada banka müdürlüğü yapan bir adamın, zengin müşterilerin hesaplarından yoksulların hesaplarına 1 milyon euro aktardığı ortaya çıktı.

5 ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Suudilerden ses çıkmadı ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün Suudi Arabistan ve Kral Selman'a ilişkin "bizsiz 2 hafta bile iktidarda kalamazsınız" sözleri Suudi Arabistan'dan karşılık bulmadı.

6 'Cesur' köpek sahiplerini yangından kurtardı Antalya'da evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu havlayarak uyandıran Cesur isimli köpek, kahveye de giderek insanları paçasından tutup yangın bölgesine getirdi.