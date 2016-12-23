taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5103
EURO
3,6668
ALTIN
127,53
PETR
54,6900

İsveç'te Türk derneğine saldırı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) İsveç'in Göteborg şehrindeki şubesinin lokali saldırıya uğradı.

AA | 23.12.2016 - 01:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Polisin inceleme başlattığı saldırıda lokalin duvarına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar yazıldı.

UETD Göteborg Şubesi Başkanı Harun Uzel, lokali Mardinli vatandaşların çoğunlukta olduğu bir dernekle ortak kullandıklarını ve saldırının UETD'nin çalışmalarını sabote etmek için terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapıldığına dair şüphelerinin bulunduğunu söyledi.

İsveç'te Türk derneğine saldırı

İki ay önce de aynı lokalin açılışını gerçekleştirmeyi düşündüklerini ve bunun PKK yandaşları tarafından engellenmeye çalışıldığını hatırlatan Uzel, ''Lokalinizin bağlı bulunduğu Kungen Belediyesini 150 kişilik PKK'lı grup bastı. Açılışı gerçekleştireceğimiz gün polis 2 bine yakın PKK yandaşının lokalimizi basacağı istihbaratını bize iletti. Biz de hem belediye, hemde polisle görüşerek insanların hayatını tehlikeye atmamak için resmi açılışımızı yapmamıştık. Geçen ay da Mardinli vatandaşlarımızın zarar görmemesi için lokali değiştirme kararı almıştık. Vergi Dairesine yeni lokalimizin adresini bildirdik. Buna rağmen saldırganlar hala lokali sadece bizim kullandığımızı zannederek basıp çirkin sloganlar yazdı.'' şeklinde konuştu.

Saldırıların kendilerini yıldıramayacağını söyleyen Uzel, ''Maalesef ülkemizi ve milletimizi sevmenin bedeli olarak çeşitli baskı ve saldırılara uğruyoruz. Ne kadar saldırıya uğrarsak uğrayalım, çalışmalarımızdan bir adım geri atmayacağız. Üzüldüğüm nokta İsveç gibi demokrasi ve insan haklarının geliştiği bir ülkede demokratik yollarla yaptığımız çalışmalar engelleniyor, saldırıya uğruyor. Buna kimse de hiç ses çıkarmıyor. Bunun tam tersi İsveçli bir sivil toplum örgütünün Türkiye'deki çalışmaları bu şekil sabote edilse dünyayı ayağa kaldırırlar.'' ifadesini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sol haberin terör propagandası

Sol haberin terör propagandası

0
ABD'den Suriye itirafı

ABD'den Suriye itirafı

27
Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

0
Hollanda'da kadına tekmeli saldırı

Hollanda'da kadına tekmeli saldırı

25
Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

5
İsveç'te Türk derneğine saldırı

İsveç'te Türk derneğine saldırı

5
Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM