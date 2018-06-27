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İsveç'te Türk kaleciye Atatürk fotoğrafı baskısı

İsveç'in Süper Lig takımlarından Dalkurt'un Türk kalecisi Abdulaziz Demircan, sosyal medyada yaptığı Türk bayraklı Atatürk paylaşımı sonrasında gördüğü tepki nedeniyle sözleşmesini iptal etti.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 11:11..
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İsveç'te Süper Lig ekiplerinden Dalkurt'un Türk kalecisi Abdulaziz Demircan,19 Mayıs'ta Uppsala'dan Norköping'teki maça giderken Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı Atatürk fotoğrafı paylaştı.

Demircan, paylaşımından sonra maçta yedek bırakıldığını ve takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını iddia etti.

"MAÇ SONRASI BİRÇOK FUTBOLCU BENİMLE KAVGA ETTİ"

Uppsala Nya Tidning gazetesine yaptığı açıklamada Demircan, "Resmi paylaştığım için başkanımız, seyirci tarafından saldırıya uğrayacağım endişesiyle teknik direktörümüze  beni yedeğe bırakması gerektiğini söylemiş. O da beni yedeğe bıraktı. Maç sonrası birçok futbolcu benimle kavga etti. Sonra da konuşmayı kestiler." ifadesini kullandı.

Tepkiler nedeniyle Dalkurt'un resmi kanallarından 'Demircan'ın Instagram hesabının saldırıya uğradığı ve o resmin korsanlar tarafından yerleştirildiği' gibi bir açıklama yaptığını söyleyen Demircan, bunun gerçeği yansıtmadığını da belirtti.

İsveç'te Türk kaleciye Atatürk fotoğrafı baskısı

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Demircan, "O resmi de ben paylaştım. Geçen sene Atiker Konyapsor'dan Dalkurt'a transfer olmuştum. Benim Türkiye pasaportum var. Ülkemle gurur duyuyorum. 'Türkler ve Kürtler' diye bir problemim yok.'' dedi.

Yaşanan bu olay sonrasında antrenman ve maçlarda kulübün kendisine güvenlik garantisi vermediğini belirten Demircan, kulüple anlaşmalı olarak sözleşmesini iptal etti.

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