İsveç'te Türk vatandaşlarının demokrasi şöleni

İsveç'in Başkenti Stockholm'de bulunan Kista Fuar ve Kongre Merkezi'nde oy kullanma işlemleri cumartesi günü başladı.



Fotoğraflar Atilla Altuntaş /Stockholm

Ülkede yaşayan Türk vatandaşları pazar günü de oy kullanabiliyorlar. AK Parti İsveç Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Özer Eken, oy kullanma merkezinin hemen karşısına seçim çadırı kurarak AK Parti'yi destekleyen seçmenlerle yakından ilgilendiklerini söyledi.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERE YARDIMCI OLUNUYOR

Tüm seçmenlerle tek tek ilgilendiklerini söyleyen Eken, şehir dışından gelen seçmenlerin oy kullanma merkezine ulaşımları konusunda da yardımcı olduklarını söyledi.

BUGON SON GÜN

İsveç'te oy kullanma işlemi bugün yani 16 Haziran Pazar günü sona eriyor.



(İsveç Sol Parti Genel Başkanı)

İSVEÇ SOL PARTİ LİDERİ ALANI TERK ETTİ

Öte yandan, Türk vatandaşlarının oy kullandığı salonu gezen İsveç Sol Parti Genel Başkanı Jonas Sjöstedt, Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt tarafından kendisine bu durumun seçim mevzuatına aykırı olduğunun söylenmesi üzerine alanı terk etti.

BÜYÜKELÇİ, CENGİZ ÇANDAR'A RANDEVU VERMEDİ

İsveç'teki oy verme işlemleri sırasında yaşanan bir diğer ayrıntı ise, sabah saatleri'nde Türk vatandaşlarının Stockholm'de ki oy kullanma merkezine gelerek Büyükelçi Emre Yunt'la görüşmek isteyen Cengiz Çandar, Büyükelçi Yunt'un olumsuz yanıt vererek kendisiyle görüşmemesi oldu. Bunun üzerine Çandar morali bozularak oy verme merkezi'nden ayrıldı.