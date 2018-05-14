İsveç'teki Müslümanlar 22 saat oruç tutacak

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Kiruna kentindeki Müslümanlar, ilk gün 19 saat 53 dakika oruç tutacak, bu süre ramazan ayının son günü olan 13 Haziran'da 21 saat 58 dakikaya çıkacak.

NORVEÇ DE ÇOK UZUN

Norveç'in Tromso kentindeki Müslümanlar da ilk gün 19 saat 50 dakika, son gün 21 saat 59 dakika oruç tutacak.

İzlanda'nın başkenti Rsykjavik'teki Müslümanlar da ilk gün 19 saat 11 dakika, son gün 21 saat 48 dakika oruçlu kalacak.

"RAMAZANIN SONLARINA DOĞRU 22 SAATİ BULACAK"

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Stockholm Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu sene ramazanın mayıs ayının ortasına denk gelmesinden dolayı İsveç'in başkenti Stockholm, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Müslümanlar, başlangıçta 19 saate yakın oruç tutacak. Ramazanın sonlarına doğru ise bu süre 22 saati bulacak.'' dedi.

İsveç İslam Federasyon Başkanı Tahir Akan da federasyonun bünyesindeki 52 dernekle ramazan ayı için hazır olduklarını belirterek, ''Türkiye'dekiler kadar olmasa da İsveç'te iftar ve teravihte Müslümanlar bir araya gelerek ramazanın feyzinden yararlanmaya çalışıyor.'' dedi.

"ALLAH SABRINI VERİYOR"

Kuzey ülkelerinde oruç tutma süresi uzun olsa da havanın fazla sıcak olmamasından dolayı Müslümanların rahat oruç tutabildiğini söyleyen Akan, "Kışın ortasında 9-10 saat kadar kısa tuttuğumuz oruçla en uzun tuttuğumuz oruç arasında fark yok. Allah sabrını veriyor.'' diye konuştu.