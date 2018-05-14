taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.023
USD
4,3192
EURO
5,1790
ALTIN
183,26
PETR
77,4000

İsveç'teki Müslümanlar 22 saat oruç tutacak

İsveç'in kuzeyindeki Kiruna kentinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan boyunca yaklaşık 20-22 saat oruç tutacak.

AA | 14.05.2018 - 14:28..
  1. Haberler
  2. Ramazan

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Kiruna kentindeki Müslümanlar, ilk gün 19 saat 53 dakika oruç tutacak, bu süre ramazan ayının son günü olan 13 Haziran'da 21 saat 58 dakikaya çıkacak.

NORVEÇ DE ÇOK UZUN

Norveç'in Tromso kentindeki Müslümanlar da ilk gün 19 saat 50 dakika, son gün 21 saat 59 dakika oruç tutacak.

İzlanda'nın başkenti Rsykjavik'teki Müslümanlar da ilk gün 19 saat 11 dakika, son gün 21 saat 48 dakika oruçlu kalacak.

"RAMAZANIN SONLARINA DOĞRU 22 SAATİ BULACAK"

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Stockholm Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu sene ramazanın mayıs ayının ortasına denk gelmesinden dolayı İsveç'in başkenti Stockholm, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Müslümanlar, başlangıçta 19 saate yakın oruç tutacak. Ramazanın sonlarına doğru ise bu süre 22 saati bulacak.'' dedi.

İsveç İslam Federasyon Başkanı Tahir Akan da federasyonun bünyesindeki 52 dernekle ramazan ayı için hazır olduklarını belirterek, ''Türkiye'dekiler kadar olmasa da İsveç'te iftar ve teravihte Müslümanlar bir araya gelerek ramazanın feyzinden yararlanmaya çalışıyor.'' dedi.

"ALLAH SABRINI VERİYOR"

Kuzey ülkelerinde oruç tutma süresi uzun olsa da havanın fazla sıcak olmamasından dolayı Müslümanların rahat oruç tutabildiğini söyleyen Akan, "Kışın ortasında 9-10 saat kadar kısa tuttuğumuz oruçla en uzun tuttuğumuz oruç arasında fark yok. Allah sabrını veriyor.'' diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sağlıklı bir ramazan için öneriler
Bu uzun süreçte beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili uzmanların önerilerini dikkate almak, ramazan ayını sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmek açısından büyük önem taşıyor.
Ramazanı rahat geçirmenizi sağlayacak besinler
Ramazan ayı boyunca dengesiz beslenme vücudun direncini düşürmeye neden olabiliyor. Bunun için gün boyu enerji verebilecek besinlere yönelebilirsiniz.
Metabolizmanızı ramazana hazırlama vakti
Şekerden uzak durun, su için, yürüyün...Ramazana sayılı günler kala ana öğünlerinizde tükettiğiniz besinlerin miktarını azaltmaya çalışın.
2018 Ramazan Ayı takvimi
Vatandaşlarımız bu sene 16 Mayıs Çarşamba akşamı ilk oruçlarına niyet edecek ve 14 Haziran Perşembe günü de Arefe günü oruçlarını tutacaklar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

240
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

106
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

153
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

91
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

46
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

63
Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM