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İsveç'ten sezonun ilk turisti geldi

Stockholm'den kalkış yapan, 189 İskandinav turisti taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

26.03.2017 - 11:15
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Detur İletişim Koordinatörü Mesut Kanat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi tanıtmak ve turist getirmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

450'DEN FAZLA UÇAK SEFERİ

Bu yıl 90 bin İskandinav turist getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kanat, "Bu da 450'nin üzerinde uçak seferi demektir. Getirdiğimiz her bir turist, bir barış elçisi sıfatı taşıyor." diye konuştu.

İsveç'ten sezonun ilk turisti geldi

HEDEF 90 BİN İSKANDİNAV TURİST

Bu yıl 90 bin İskandinav turist getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kanat, "Bu da 450'nin üzerinde uçak seferi demektir. Getirdiğimiz her bir turist, bir barış elçisi sıfatı taşıyor. Onlar ülkemizi tanıtan birer iyi niyet elçisi, buraya gelecekler ülkemizde yaşanan her şeyi görüp, bizi ülkelerinde tanıtacaklar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN NE KADAR FANTASTİK OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Tatil için İsveç'ten gelen Galina Isakson, daha önce Türkiye'ye çok geldiğini ve gelmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile ilgili neler düşündüğünü anlatan Isakson, "Yabancı basının Türkiye hakkında yaptığı haberleri ciddiye almıyorum, Türkiye'ye daha önce geldiğim için ne kadar fantastik bir ülke olduğunu biliyorum. Yapılan haberlere de inanmıyorum." dedi.

Isakson, Türkiye'nin "çok güzel, enteresan ve güvenli bir ülke olduğunu" belirterek, insanları Türkiye'yi görmeye davet etti.

ANTALYA'YA 5. GELİŞİ

İsveç'ten gelen Tuija Tapojarvi ise daha önce Antalya'ya 5 kez geldiğini, Türkiye'nin sıcak, güzel ve samimi insanları için ülkeyi tercih ettiğini anlattı. Yabancı basında çıkan haberlere inanmadığını dile getiren Tapojarvi, insanların kendi gözleriyle görmelerinin daha iyi olduğunu, Türkiye'ye gelmeye devam edeceğini vurguladı.

Turistler daha sonra otobüslerle konaklayacakları otellere hareket etti.

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