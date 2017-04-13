İsveç'ten Sudan'a kalkınma desteği

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Garibullah el-Hadar'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sudan Dışişleri Bakanlığında ABD ve Avrupa İşleri Genel Direktörü Muhammed İsa İydam ve Avrupa İdare Direktörü Yusuf Kurdufani, İsveç'in Hartum Büyükelçisi Hans Henric ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Görüşmede gelecek dönemde yapılacak programlar ile 2017-2022 yılları arasında 126 milyon avro değerindeki kalkınma desteğinin yürütme programının ele alındığını belirten Hadar, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde istikrarlı bir gelişme yaşandığının altını çizdi.

İsveç'in Hartum Büyükelçisi Henric de iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve koordinasyonu güçlendirmek için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Henric, SIDA'nın Sudan devlet kurumlarıyla yürütme programının uygulanması ve takibi konusunda iş birliği yapacağını kaydetti.

Sudan ve İsveç arasındaki ilişkiler son iki yıldır gelişme gösterdi. 2015'te Hartum'da iki ülke arasında siyasi istişare komite toplantısı düzenlendi.