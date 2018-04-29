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İsveç'ten 'Türk köftesi itirafı'

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

AA | 29.04.2018 - 08:43..
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İsveç'ten 'Türk köftesi itirafı'

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım.” ifadeleri kullanıldı.

"İSVEÇ KRALI 12. KARL, OSMANLI'YA SIĞINDI"

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

KÖFTE, KAHVE VE LAHANA DOLMASI

Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

İsveç'ten 'Türk köftesi itirafı'

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.

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