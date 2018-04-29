İsveç'ten 'Türk köftesi itirafı'

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Ali Koç ile tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi

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Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor

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1 Trump, Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için tarih verdi ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile görüşmenin önümüzdeki üç ila dört hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

2 Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

3 Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği Şırnak Beytüşşebap'tan başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

4 İsveç'ten 'Türk köftesi itirafI' İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

5 Ankaragücü taraftarı Kızılay Meydanı'nda coştu Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesi ile Ankara sokaklarında sabaha kadar kutlama yapıldı.

6 DEAŞ operasyonunda 4'ü Türk 10 kişi yakalandı Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.