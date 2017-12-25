İsviçre-AB ilişkilerinin geleceği tartışılıyor

Önce Katalonya, Ardından İngiltere ve şimdi de İsviçre. Bir ayrılık kasırgasının tam ortasında bulunan Avrupa Birliği, dağılma tehlikesi ile karşı karşıya. Birliğin üye olmadığı halde para kasası olan devleti İsviçre bu dağılma senaryolarından rahatsız.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, İsviçre ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini netleştirmek için referandum düzenlenmesinin faydalı olacağını söyledi.

"AB İLE GELECEĞİ REFERANDUM BELİRLEYEBİLİR"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisini netleştirmek için bir referandum düzenlenmesinin faydalı olacağını ifade etti. Leuthard, "Avrupa ile ilişkilerimizi netleştirmemiz ve hangi yöne doğru gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda bir referandum oldukça faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

İSVİÇRE İÇİN AB DÜZENLEMESİ

İngiltere’nin AB’den çıkma görüşmelerinin başlaması ve AB üyeleriyle ticaret ilişkilerinin yeni şeklini görüşmeye başlamasıyla İsviçre ile Brüksel arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştı. Bununla birlikte, İsviçre’nin, üyesi olmadığı AB ile yeni tür bir ticari ilişki geliştirilmesinden yana olduğu biliniyor.

İsviçre, AB’nin İsviçre ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturması nedeniyle blokun tek pazarına daha fazla erişebilmek için bir AB anlaşması yapmak istiyor. İsviçre ve AB ilişkisine dair yeni bir çerçeve belirlenmesi adına yürütülen müzakereler dahilinde İsviçre, AB ile yapılmış olan 100’den fazla ikili anlaşmanın yeniden düzenlenmesini istiyor.

AB İLE SÜRTÜŞMELER YAŞANIYOR

AB ile yapılan görüşmeler sonucunda, İsviçre Kasım ayında AB bütçesine olan katkısını arttırmayı kabul etmişti. Aynı kapsamda, İsviçre’nin ihracatı için kritik önem arz eden, birliğin ortak pazarına erişimin arttırılması karşılığında, İsviçre’nin ilgili AB yasalarını benimsemesi sağlanacak.

AB'DE DAĞILMA ÇALKANTISI

Avrupa Birliği uzunca bir süredir dağılma dedikoduları ile sarsılıyor. Önce Katalonya ile gündeme gelen bu konu, İngiltere'nin de katılmasıyla büyük bir krize dönüştü. Bağımsızlık hayalindeki Avrupa ırklarının da bu durumu göz önünde bulundurulduğunda AB için ciddi bir karmaşa ve kriz durumu söz konusu.