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İsviçre Alpleri'nde 9 ayda 91 dağcı öldü

İsviçre Alpleri'nde, 2017 yılının ocak - eylül döneminde 91 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 02:51..
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Swissinfo internet sitesindeki habere göre, bu yıl dağlarda yaralanan ve mahsur kalan 2 bin 244 kişi acil kurtarma ekiplerini aradı. İsviçre Alpleri'nde bu yıl ocak-eylül döneminde 91 kişi yaşamını yitirdi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu sayı 115 olmuştu.

İsviçre Alpleri'nde 9 ayda 91 dağcı öldü

Ülkede dağ yürüyüşlerinde ise bu yıl 43 kişi yaşamını yitirdi. Graubünden kantonuna bağlı Bondo köyünde ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi kaybolmuştu.

İsviçre, Almanya ve Avusturya vatandaşları olduğu belirtilen dağcıların cesetlerine ulaşılamamıştı.

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