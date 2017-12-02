İsviçre Alpleri'nde 9 ayda 91 dağcı öldü

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, bu yıl dağlarda yaralanan ve mahsur kalan 2 bin 244 kişi acil kurtarma ekiplerini aradı. İsviçre Alpleri'nde bu yıl ocak-eylül döneminde 91 kişi yaşamını yitirdi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu sayı 115 olmuştu.

Ülkede dağ yürüyüşlerinde ise bu yıl 43 kişi yaşamını yitirdi. Graubünden kantonuna bağlı Bondo köyünde ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi kaybolmuştu.

İsviçre, Almanya ve Avusturya vatandaşları olduğu belirtilen dağcıların cesetlerine ulaşılamamıştı.