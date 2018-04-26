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İsviçre Esad'a kimyasal madde sattığını doğruladı

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği, Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihracatını doğruladı.

AA | 26.04.2018 - 12:54..
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Suriye'de yaşanan Esad zulmünün en büyük dramlarından olan kimyasal saldırılar, bugün halen dünya gündeminde en üst sıralarda yer alan Suriye'deki kimyasal silahlı saldırılar içerisinde Avrupa'nın parmağı olduğu ortaya çıktı.

Sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihracı hiçbir yasal engele takılmadan gerçekleşti. İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Suriye'ye yasaklı madde ihraç edildiğini doğruladı.

İsviçre Esad'a kimyasal madde sattığını doğruladı

İSVİÇRELİ FİRMA VERMİŞ

Olay, Mayıs 2014'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini haber vermesinden 6 ay sonra yaşandı.

SECO, Suriyeli alıcının özel bir ilaç firması olduğunu ve firmanın o zaman da şimdi de Suriye rejimiyle bir bağlantısı olduğuna dair bir işaret görülmediğini açıkladı.

İsviçre'nin Avrupa ülkelerinin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara uyduğundan bahseden SECO, 2014'te izopropanol maddesinin ihracının önünde yasal bir engel olmadığını da sözlerine ekledi.

Sekreterlik, aynı kimyasal maddenin bugün Suriye'ye ihraç edilmesinin ise rejimin yaptığı kimyasal saldırılardan dolayı mümkün olamayacağını da söyledi.

İsviçre Senatosu Güvenlik Politikası Komisyonu'nu da yasaklı kimyasal madde ihracının tüm yönleriyle aydınlatılması için çağrı yaptı.

BELÇİKA'DAN İHRAÇ

Geçen hafta Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği öne sürüldü.

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kez kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürüldü.

Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolun da bulunduğu savunulan haberde, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometan ihraç edildiği yazıldı.

DUMA KATLİAMI

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

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