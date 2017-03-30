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İsviçre frankının değer kazanması çikolata ihracatını vurdu

2016 yılında Almanya’ya yapılan İsviçre çikolatası ihracatının yüzde 19 azaldığı öğrenildi.

30.03.2017 - 23:22
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sd

Almanya’nın İsviçre çikolatasına olan ilgisi azaldı. İsviçre’den en çok çikolata satın alan ülkelerin başında gelen Almanya'nın ithalatı yüzde 19 azaldı.

ÇİKOLATADAN YILDA 2 MİLYAR EURO GELİR

Avrupa'da en çok çikolata ihracatı yapan İsviçre’nin en çok ithalat yapan müşterileri içinde ABD, İngiltere ve Fransa yer alıyor.

İsviçre, 2016 yılı çikolata ihracatında 186 ton çikolata ile yaklaşık 2 milyar Euro gelir sağladı. İsviçre Frankı’nın değer kazanması, ülkedeki çikolata sektörünü olumsuz etkiledi. İsviçre iç pazarında da çikolata satışların azalması dikkat çekti.

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