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İsviçre, İtalyan mafya üyelerini iade ediyor

İade edilecek şüphelilerin bir kısmının halen İsviçre hapishanelerinde olduğu bildirildi.

05.10.2017 - 15:41
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İsviçre Adalet Bakanlığı yetkilileri, SRF televizyon kanalına yaptığı açıklamada, mafya örgütüyle bağlantılı 9 kişinin İtalya'ya iadesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

TARİH VERİLMEDİ

Bakanlık, güvenlik nedeniyle iadelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermezken, İsviçre basını şüphelilerin "çok yakın bir zamanda" iade edileceğini yazdı.

İsviçre, İtalyan mafya üyelerini iade ediyor

UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI

Öte yandan şüphelilere yönelik soruşturmanın, Thurgau kantonuna bağlı Frauenfeld kentinde 15 kişinin kendi aralarında "uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla" ilgili yaptığı konuşmaların gizli kamerayla tespit edilmesinden sonra başladığı belirtildi.

Kalabriya’daki hakim mafya örgütünün, bulundukları yerin coğrafi konum avantajını kullanarak Akdeniz’deki uyuşturucu ve silah kaçakçılığında ciddi ölçüde söz sahibi olduğu ifade ediliyor.

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