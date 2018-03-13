İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

Mülteci düşmanlığıyla son yıllarda adından söz ettiren İsviçre, bu konu dışında parlamentoda tartışacak konu bulmakta güçlük çekiyor.

TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK

Birçok ülkenin parlamentosunda sert tartışmalar yaşanırken, İsviçre parlamentosu toplanmak için yine gündem maddesi bulamadı.

Meclis Başkanı Karin Keller-Sutter, gündem olmadığı için oturum açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

Bu kararla aynı zamanda parlamento tasarrufa da gitmiş oldu.

FRANGLAR CEPTE KALDI

46 üyeli parlamentonun her üyesinin günlük maliyeti 735 İsviçre frangı.

Bu yıl ikinci kez kapılarını açmayan parlamento 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladı.