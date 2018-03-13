taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8418
EURO
4,7393
ALTIN
163,20
PETR
64,8600

İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

Tartışacak gündem bulamayan İsviçre parlamentosu, kapılarını yine açmadı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 07:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

Mülteci düşmanlığıyla son yıllarda adından söz ettiren İsviçre, bu konu dışında parlamentoda tartışacak konu bulmakta güçlük çekiyor.

TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK

Birçok ülkenin parlamentosunda sert tartışmalar yaşanırken, İsviçre parlamentosu toplanmak için yine gündem maddesi bulamadı.

Meclis Başkanı Karin Keller-Sutter, gündem olmadığı için oturum açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

Bu kararla aynı zamanda parlamento tasarrufa da gitmiş oldu.

FRANGLAR CEPTE KALDI

46 üyeli parlamentonun her üyesinin günlük maliyeti 735 İsviçre frangı.

Bu yıl ikinci kez kapılarını açmayan parlamento 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
BM'den içeriği ürperten Arakan raporu
Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Arakan'da uydu görüntülerine göre en az 319 köyün kısmen veya tamamen imha edildiğini açıkladı.
Donald Trump'tan 117 milyar dolarlık satışa engel
ABD Başkanı Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engelledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Trump'la görüşecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 20 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı.
Theresa May: Skripal'a saldırıda Rusya'nın parmağı var
İngiltere Başbakanı Theresa May, yoğun bakımdaki eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

40
Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi

Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi

11
Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

38
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

36
Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak

Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak

11
Kadir İnanır: Kimsenin spekülasyonuna inanmayın

Kadir İnanır: Kimsenin spekülasyonuna inanmayın

56
Çorum'da otobüs kazası: 6 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 6 ölü

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM