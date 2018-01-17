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İsviçre terör kurbanlarını görmek istemedi

İsviçre'deki tren garlarında bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına izin veren İsviçre Federal Demiryolları, Türk toplumunun terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini geri çevirdi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 14:58..
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İsviçre'de bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına panolarında izin veren İsviçre Federal Demiryolları (SBB), İsviçre Türk Toplumunun (İTT) terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddetti.

Geçen yılın aralık ayı sonunda, Zürih tren garında bir panoda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da simgelendiği reklamın yayımlanmasına izin veren SBB, İTT'nin talebine ise "güvenlik endişesini" gerekçe göstererek izin çıkarmadı.

İsviçre terör kurbanlarını görmek istemedi

YANLI KARARA TEPKİ

İsviçre'deki pek çok Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcisi konumundaki İTT'den yapılan açıklamada karara sert tepki gösterildi.

Açıklamada, İTT'nin uluslararası terörizmin kurbanlarına dikkati çekme girişiminde bulunduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Lakin yetkili makamlar izin vermemekle, düşüncenin ifade edilmesi özgürlüğüne sansür uygulamışlardır. İsviçre genelinde çeşitli grupların, bir teröristin serbest bırakılması için yaptıkları siyasi çağrıların 2017 sonbaharında SBB’nin Basel, Bern, Luzern ve Zürih tren garlarındaki elektronik panolarda gösterilmesine izin verilmesiyle, İsviçre’deki hassasiyetlere ve barış içinde birlikte yaşama iradesine zarar verilmiştir. İsviçre’de çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunu temsil eden İTT’nin, terörün kurbanlarına dikkati çeken bir ilan talebi ise SBB tarafından kabul edilmemiştir. Kabul etmemenin yanı sıra düşüncelerimizin sansürlenmesiyle düşüncenin ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır."

İsviçre terör kurbanlarını görmek istemedi


TERÖR KURBANLARI VURGUSU

Çatı kuruluşu olarak İTT'nin İsviçre’de yaşayan azınlıklarla mültecilerin barış içinde birlikte yaşamalarından yana olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Türkiye'de yargılanarak hüküm giymiş bir terörist başının serbest bırakılması için yapılan çağrı, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında ise İTT'nin, terör kurbanlarını insanların dikkatine sunarak teröre karşı duruş sergilemesi de pekala bu çerçevede kabul edilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsviçre terör kurbanlarını görmek istemedi

Açıklamada, terörün sayısız sivil kurbanına dikkati çekme girişimlerinin de aynı şekilde ifade özgürlüğü çerçevesinde olması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü bir terörist başının serbest bırakılması çağrısının güvenlik endişesi yaratmadığı bir kamusal alanda, terör kurbanlarını, uluslararası terörü telin amacıyla kamuoyunun dikkatine getirmek güvenlik kaygılarına sebep olmamalıdır. Barış içinde birlikte yaşamayı talep etmek ve terörün masum kurbanlarını anmak için İsviçre’de düşünce ve ifade özgürlüğü desteklenmelidir."

İsviçre terör kurbanlarını görmek istemedi


SKANDAL PANKARTA ONAY

Geçen yılın mart ayında başkent Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen Türkiye'deki referanduma yönelik "Hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.

Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankart hakkında soruşturma başlatılmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir tutuklama işlemi gerçekleştirilmedi.

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