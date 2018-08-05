İsviçre’de 20 kişilik uçak düştü; kurtulan olmadı

Uçağın eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti.

UÇAKTAKİ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı, ancak uçakta bulunan 20 yolcunun da yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BÖLGE UÇUŞA KAPATILDI

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğu belirtiliyordu. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.