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İsviçre’de 20 kişilik uçak düştü; kurtulan olmadı

İsviçre’deki Alp Dağları’nda seyir gezisi yapan 20 kişilik eski bir uçak düştü. Kazadan kurtulan olmadığı belirlendi.

İHA | 05.08.2018 - 15:15..
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Uçağın eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti.

UÇAKTAKİ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı, ancak uçakta bulunan 20 yolcunun da yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsviçre’de 20 kişilik uçak düştü; kurtulan olmadı

BÖLGE UÇUŞA KAPATILDI

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğu belirtiliyordu. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

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