taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

İsviçre'de el sıkışmayan çifte vatandaşlık verilmedi

Lozan kentinde Müslüman bir çift, karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle İsviçre vatandaşlığına kabul edilmedi.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 06:07..
  1. Haberler
  2. Avrupa
İsviçre'de el sıkışmayan çifte vatandaşlık verilmedi

Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod, çiftin vatandaşlık başvurusunun, "cinsiyet eşitliğine saygısızlık" nedeniyle reddedildiğini söyledi.

Junod, belediye yetkililerinin birkaç ay önce, vatandaşlık kriterlerine uyup uymadıklarını görmek için çiftle bir araya geldiğini belirterek, çiftin entegrasyon başlığında geçer not alamadığını söyledi.

Karar Cuma günü ülke kamuoyuna da duyuruldu.

Belediye Başkanı, Müslüman çiftin "karşı cinsle el sıkışmadığını" söyledi ancak kimliği ya da kökenleri konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Gregoire Junod, "Karşı cinsin sorularını yanıtlarken de büyük zorluk yaşadılar." dedi.

Yakın aile üyeleri dışında, karşı cinsle fiziksel temasın İslam tarafından yasaklandığı görüşünü savunan Müslümanlar bulunuyor.

Junod, Lozan'ı da içine alan Vaud Kantonu'nda din ve inanç özgürlüğünün kutsal olduğunu söyledi ancak "dini pratikler hukukun dışına çıkamaz." dedi.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE AYKIRIYMIŞ

Çift ile yapılan görüşmeye katılan Belediye Başkanı Yardımcısı Pierre-Antoine Hildbrand, vatandaşlık reddi kararının kendisi için "son derece tatmin edici" olduğunu söyledi.

Hildbrand, "Anayasa ve kadın erkek eşitliği, bağnazlığa baskın çıkacaktır." dedi.

Çiftin kararı temyiz etmek için 30 günü bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞILDI

İsviçre'de "el sıkışmama" konusunuda daha önce de gerginlik yaşanmıştı.

2016 yılında orta okula giden Suriye kökenli iki erkek kardeş, kadın öğretmenlerinin elini dini nedenlerle sıkmayı reddetmiş, okul yönetiminin bu durumu kabul etmesi ulusal çapta bir tartışma başlatmıştı.

Ülke çapında oluşan kamuoyu sonrası okulun bu kararı yetkililer tarafından geri çevrilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı

Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı

43
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

33
Karatay: Kırmızı eti yağıyla istediğiniz kadar yiyin

Karatay: Kırmızı eti yağıyla istediğiniz kadar yiyin

13
Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

5
Antalyaspor ile Konyaspor bol gollü maçta yenişemedi

Antalyaspor ile Konyaspor bol gollü maçta yenişemedi

2
Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

17
Erdoğan'dan yeni atama kararları

Erdoğan'dan yeni atama kararları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM