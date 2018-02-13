İsviçre’de hava -27 dereceye düştü

3

Takipçilerinin isteklerini illüstre eden karikatürist

Belaruslu ressam Chilik, takipçilerinin isteklerini kabul etmeye karar verdi ve onlar ne isterse onu çiziyor. İstekler ilginçti; sonuçlar ise daha da ilginç. İşte karikatüristin illüstrasyonları...