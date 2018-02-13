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İsviçre’de hava -27 dereceye düştü

İsviçre’nin Neuchatel kantonunda hava sıcaklığının-27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

İHA | 13.02.2018 - 15:18..
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İsviçre en soğuk günlerini yaşıyor. ’İsviçre’nin Sibiryası’ olarak adlandırılan Neuchatel kantonu Brevine bölgesinde hava sıcaklığının dün akşam saatlerinde -27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

DON TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI

Samedan bölgesinde hava sıcaklığı -25, Courtelary bölgesinde -17 dereceyi görürken, sıcaklık Andermatta’da -22.5 dereceye düştü. Düşük sıcaklıkların perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

EN SOĞUK GÜN 1987 YILINDA GÖRÜLDÜ

İsviçre’nin Brevine bölgesinde 12 Ocak 1987 tarihinde hava sıcaklığı - 41.8’i bulmuş, ülkenin en soğuk günü olarak kaydedilmişti.

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