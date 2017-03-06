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İsviçre'de inekleri tehdide para cezası

İsviçre'de bir mahkeme, bahçesine giren ineklere silah doğrultan kişiye 50 bin lira para cezası verdi.

06.03.2017 - 08:44
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İsviçre resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre; St. Gallen kantonunda yaşayan bir vatandaş, sürekli bahçesine giren ve yetiştirdiği bitkileri yiyen ineklere silah doğrultarak tehdit ettiği için 50 bin lira para cezasını ödemeye mahkum edildi.

"BAHÇEMDEN AYRILMAZSANIZ.."

Haberde, söz konusu şahsın ineklere silah doğrultarak, "Bahçemden ayrılmazsanız sizi vururum." dediği kaydedildi.

Mahkeme, silahla inekleri tehdit eden kişiyi, kamu düzenini bozmak ve ateşli silahla suç işlediği gerekçesiyle cezalandırırken, şahsın, nefsi müdafaa yaptığına yönelik başvurusunu reddetti.

Şahsın, bahçesine giren ineklere karşı aşırı reaksiyon gösterdiğini belirten hakim, "İneklerin silah tehdidini anlamadığına yönelik de bir şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

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