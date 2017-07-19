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İsviçre'de kayıp çiftin cesedi 75 yıl sonra bulundu

İsviçre Alplerinde, 75 yıl önce kaybolan Marcelin ve Francine Dumoulin çiftinin donmuş cesedi bir kayak merkezinin yakınlarında bulundu.

19.07.2017 - 09:26
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Cesetlere, 2600 metre yükseklikte, bir işçi tarafından, teleferik istasyonu yakınında rastlandı.

CESETLER BUZ KAPLIYDI

Kayak tesisinin yetkilisi cesetlerden birinin, bulunduğunda tamamen buz kütlesi ile kaplı olduğunu söyledi.

İsviçre'de kayıp çiftin cesedi 75 yıl sonra bulundu

EN KÜÇÜK ÇOCUKLARI 79 YAŞINDA

Çiftin 7 çocuğundan en küçüğü, 79 yaşındaki Marceline Udry-Dumoulin, bütün yaşamlarını anne babasını aramak için geçirdiklerini hiç vazgeçmedikilerini ve bir gün onlara hak ettikleri bir cenaze töreni düzenleyeceklerine hep inandıklarını söyledi.İsviçre'de kayıp çiftin cesedi 75 yıl sonra bulundu

Polis yetkilileri çiftin kaybolduğu bilgisinin 15 Ağustos 1942’de kayda geçtiğini, bölgede 1925 yılından itibaren 280 kişiyle ilgili kayıp ihbarının olduğunu açıkladı.

Marcelin ve Francine Dumoulin çiftinin bir buzul yarığına yuvarlandıkları ve burada onyıllarca buz tabakalarının arasında sıkıştıkları ve buz kütleleri eriyince bedenlerinin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

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