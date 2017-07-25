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İsviçre'de motorlu testereli saldırgan yakalandı

Schaffhausen kentinde elektrikli testereyle 5 kişiyi yaralayan şizofreni hastası saldırgan gözaltına alındı.

25.07.2017 - 22:32
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Motorlu testereyle İsviçre’nin Schaffhausen kentinde dün beş kişiyi yaralayan İsviçre’li Saldırgan Franz Wrousis (51), yerel saatle akşam 21.00 (TSİ 22.00) sıralarında yakalandı.

Polis, her yerde aranan saldırganı olay yerinden yaklaşık 55 km. uzaklıktaki Zürih kenti yakınında yakaladı. İfadesi alınan saldırgan gözaltında tutuluyor.

MOTORLU TESTEREYLE 5 KİŞİYİ YARALADI

İsviçre polisinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Franz Wrousis'in müşterisi olduğu sağlık sigortası kurumu çalışanlarını hedef aldığı ve yaralılardan 2'sinin bu çalışanlardan olduğu bildirildi.

İsviçre'de motorlu testereli saldırgan yakalandı

Wrousis'in şizofren olduğu, ormanda yaşadığı, daha önce silah mevzuatına karşı gelmekten iki kez ceza aldığı, ayrıca polis tarafından agresif ve tehlikeli olarak tanımlandığı ifade edilen açıklamada, elektrikli testereyle yaralanan 5 kişinin hayati riskinin bulunmadığı da belirtildi.

İsviçre polisi, Almanya sınırındaki Schaffhausen'de eski şehir bölgesinde elinde testere bulunan bir erkeğin, öğle saatlerinde, sağlık sigortası şirketinin olduğu binaya girerek 5 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

İsviçre'de motorlu testereli saldırgan yakalandı

Güvenlik güçleri olayın ardından saldırganın aracının terk edilmiş halde bulunduğunu, şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetmişti.

Saldırganın fotoğrafını da yayınlayan polis, olayın nedeninin henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını aktarmıştı.

Polis, bunun bir terör saldırısı olmadığını da vurgulamıştı.

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