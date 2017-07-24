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İsviçre'de testereli saldırgan şizorfen çıktı

Schaffhausen kentinde elektrikli testereyle 5 kişiyi yaralayan saldırganın psikolojik sorunları bulunan bir kişi olduğu açıklandı.

24.07.2017 - 23:34
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İsviçre polisinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Franz Wrousis'in müşterisi olduğu sağlık sigortası kurumu çalışanlarını hedef aldığı ve yaralılardan 2'sinin bu çalışanlardan olduğu bildirildi.

İsviçre'de testereli saldırgan şizorfen çıktı

Wrousis'in şizofren olduğu, ormanda yaşadığı, daha önce silah mevzuatına karşı gelmekten iki kez ceza aldığı, ayrıca polis tarafından agresif ve tehlikeli olarak tanımlandığı ifade edilen açıklamada, elektrikli testereyle yaralanan 5 kişinin hayati riskinin bulunmadığı da belirtildi.

İsviçre polisi, Almanya sınırındaki Schaffhausen'de eski şehir bölgesinde elinde testere bulunan bir erkeğin, öğle saatlerinde, sağlık sigortası şirketinin olduğu binaya girerek 5 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

İsviçre'de testereli saldırgan şizorfen çıktı

Güvenlik güçleri olayın ardından saldırganın aracının terk edilmiş halde bulunduğunu, şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetmişti.

Saldırganın fotoğrafını da yayınlayan polis, olayın nedeninin henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını aktarmıştı.

Polis, bunun bir terör saldırısı olmadığını da vurgulamıştı.

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