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İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya en büyük dersin sandıkta verilmesi gerektiğini söylemesinden sonra İsviçre'de Türkler sandık başına gitti

02.04.2017 - 17:33
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İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de açılan skandal pankarta tepki göstererek, Avrupa'ya en büyük dersin sandıkta verilmesi gerektiğini söylemişti.

İSVİÇRE'DE REFERANDUM KUYRUĞU

Referandum sonuçlarına etki etmek isteyen Avrupa'ya cevap olarak İsviçre'de sandık başına giden Türk vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu.

İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

"BE DANGALAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsviçre Parlamentosunun önünde büyük bir pankart... Benim resmim ve şakağıma dayanmış bir silah. Ne diyor? 'Erdoğan'ı öldürün'. Be dangalaklar, Erdoğan sizin demenizle mi ölecek?" ifadelerini kullanmıştı.

İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

FOTOĞRAF: İsviçre'de açılan skandal pankart

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