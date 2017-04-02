İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de açılan skandal pankarta tepki göstererek, Avrupa'ya en büyük dersin sandıkta verilmesi gerektiğini söylemişti.

İSVİÇRE'DE REFERANDUM KUYRUĞU

Referandum sonuçlarına etki etmek isteyen Avrupa'ya cevap olarak İsviçre'de sandık başına giden Türk vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu.

"BE DANGALAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsviçre Parlamentosunun önünde büyük bir pankart... Benim resmim ve şakağıma dayanmış bir silah. Ne diyor? 'Erdoğan'ı öldürün'. Be dangalaklar, Erdoğan sizin demenizle mi ölecek?" ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAF: İsviçre'de açılan skandal pankart