İsviçre'de ucuza kayak tatili

Mehmet Temel Kartal

Türkiye'de kısa in-çık pistlerde kaymaktan, üstüne kazıklanmaktan bıkmadınız mı? Cevabınız evet ise size dört dörtlük bir rota çizelim.

Schengen vizeniz olduğunu varsayıyorum ve o ayrıntıları atlıyorum. Türk Hava Yolları (THY) ile Milano'ya gidiş-dönüş bileti bakıyorsunuz.

THY, Milano'ya günde 4 sefer yaptığı için uygun fiyat bulmanız mümkün. Benim gibi kayağı sezonda değil de şubat sonu-mart başında yaparsanız konaklama işini de ucuza getirebilirsiniz.

Üstelik pistlerdeki kuru kalabalık yerine profesyonellerle ve liftlerde sıra beklemeden keyifle kayarsınız.

Uludağ'ın kısa mı kısa 10 pisti, Kartalkaya'nın yine öyle kısa ve sayıca az pistlerini unutun. Toplam uzunluğu 460 km olan 250 pistte kayma fırsatı yakalayacaksınız. Zirveden aşağı inmeniz 5-10 dakikayla değil, kimi zaman saatle ifade edilecek.

Rotamızın ayrıntılarına geçelim. İsviçre ile İtalya'nın sınırında yer alan Matterhorn Dağı'nda kayacağız. Toblerone çikolatasının üstündeki dağ, Alpler'in en yüksek noktalarından. Tam 4478 metre. Matterhorn'un kuzey yüzü İsviçre'nin Zermatt kasabasına, güney yüzü İtalya'nın Breuil-Cervinia kasabasına bakıyor. Bir ülkeden bir ülkeye saatlerce kayak keyfi, daha ne olsun.

Buraya ulaşmak Basel veya Cenevre'den de mümkün ama İsviçre uçak bileti ve araba kiralama fiyatları İtalya'nın neredeyse iki katı; konaklama da öyle. Milano için THY'den gidiş-dönüş bileti bakıyorsunuz; ortalama fiyat 1200 lira.

'Rent a car' araç kiralama, Milano için çok uygun fiyatlar veriyor. 5 gün için 300 liraya bulabilirsiniz. Arada bir ara toplam alalım, etti 1500 lira. Booking'den 4 gece için Breuil-Cervinia için 1300 liraya otel bulmanız mümkün. Üstelik otellerden kayak pistlerine direkt ulaşma imkanı da var.

Konaklama için Matterhorn Dağı'nın öteki yüzünü, yani İsviçre tarafını tercih etmedik. Çünkü konaklama çok pahalı. Üstelik dağın eteğindeki Zermatt kasabasına araç girişi yok. Kasaba içinde elektrikli toplu taşıma var. Zermatt'a trenle ulaşabilirsiniz. Onun için de Täsch kasabasında kalacaksınız. Her gün trenle Zermatt'a bla bla bla... Uğraşmayın. Bakın size en iyi alternatifi sunuyoruz.

Dağın İtalya tarafında konaklayıp her iki ülkede de kayabilirsiniz. Hesabımıza göz atalım. Otel dahil 2800 lira oldu. Buna İtalya ve İsviçre'deki pistlerde kaymanıza olanak sağlayan 3 günlük ski pass ücreti 700 lirayı da ekleyelim. Etti mi 3500. Fiyata bak. Türkiye'de yap bu tatili de görelim. Yiyecek-içecek işine karışmam, keyfiniz bilir. Uludağ'da bir fincan salebin 20 liraya satıldığını söyleyeyim.