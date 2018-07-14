Çalışmak için gittikleri Antalya’da İsviçreli Chloe Diamant ile tanışan Hakkarili Selçuk Durgun, 2 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün töreniyle taçlandırdı. Yeni Mahalle Gültekinler semtinde yörenin örf ve adetlerine uygun düzenlenen kır düğününe gelin ve damadın Antalya’daki iş arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

HALAYLAR ÇEKEREK MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Kadınlar giydikleri yöresel elbiselerle düğün alanı adeta renk cümbüşüne dönerken, erkekler de yöresel elbiseleriyle kol kola girerek çiftin mutluluğunu halaylar çekerek kutladı.

İsviçreli geline aşiret düğünü İZLE



İKİ YIL AŞK YAŞADILAR

İsviçreli gelinin Trabzon, İstanbul, Van ve Tatvan’dan gelen arkadaşları örf ve adetler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Damat Selçuk Durgun eşiyle Antalya’da bir animasyon departmanında çalıştığı esnada tanıştıklarını belirterek, iki yıllık bir arkadaşlıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

"İSVİÇRE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Durgun, ”Eşim Antalya’ya tatile gelmişti. Bende orada bir animasyon departmanı çalışıyordum. Oraya dışarıdan gelen misafirlere spor oyunlarını gösteriyordum. Özelikle dart, havuz oyunları gibi oyunlar. Eşimi de orada gördüm beğendim her şey orada başladı. 2 yıllık beraberliğimizi evlilikle taçlandırmaya karar verdik. Tabi Hakkari’de geleneklerimize göre bir düğün yapmak istedik. Amacım birazda olsa bu gelenekleri onlara göstermekti. Gelenek ve göreneklerimiz onlara çok ilginç gelmiş. Eşimle beraber yurt dışından ve il dışından gelen arkadaşı var. Bizim geleneklerimiz onlara çok ilginç gelmiş ve bizim kültürümüzü beğenmişler. Düğünden sonra İsviçre’de yaşamayı düşünüyoruz. Oraya gittiğimizde onların gelenek ve göreneklerine göre de bir tane düğün yapacağız.” diye konuştu.

"DÜĞÜN İLGİNÇ OLDU"

Türkçe bilmediği için İngilizce konuşan gelin Chloe Diamant’ın tercümanlığını yapan damat Selçuk Durgun, Hakkari’yi ve insanlarını çok beğendiğini ifade ettiğini ve düğün töreninin çok ilginç olduğunu söylediğini aktardı. Yolların engebeli ve çok uzun olduğunu, gelirken bir sürü farklı şeyler gördüğünü belirten Chloe, Damat Durgun’a Kürtçe ve Türkçe onu sevdiğini söyledi.

SINIRLARI KALDIRMA VE KÜLTÜRLERİ BULUŞTURMA AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Damadın çocukluk arkadaşı İstanbullu Erdal ise, ”Aslen Tatvanlıyım ama İstanbul'da doğdum. Damat beyle çocukluk arkadaşıyım. Hakkari’deki düğününe gelmemek olmazdı. Fakat gelin tarafı olarak burada bulunuyorum. Kendi kültürümü bu düğünde gördüm. Bana da ilginç geldi ama çok hoş görünüyor. Arkadaşlarımın mutluluğu bizi de mutlu ediyor. İsviçre’nin Alplerinden kalkıp gelip Hakkari’nin dağlarında düğün yapmak çok ilginç bir durum. Keşke böyle manzaralarla çok karşılaşsak. Sınırları ortadan kaldırma ve kültürleri buluşturma adına." dedi. Davetlilerin damat ve gelini tebrik ettiği düğün, birlikte halayların çekilmesiyle son buldu.