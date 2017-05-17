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İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

İsviçreli slackline sporcusu Volery, 240 metre yükseklikteki Levent Vadisi'nde ip üzerinde bin 210 metre yürüdü.

17.05.2017 - 15:56
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ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde Akçadağ Belediyesi, Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festival düzenlendi.

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi VİDEO

İP ÜZERİNDE BİN 210 METRE YÜRÜDÜ

Festival kapsamında Slackline Türkiye Ekibi'nin daveti üzerine Levent Vadisi'ne gelen 33 yaşındaki Volery, kanyonda dünyadaki en uzun gevşek ip hattı üzerinde dünya rekoru kırma denemesi yaptı.

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

DÜNYA REKORUNU KIRDI

Slackline Türkiye ve Slacktivity Ekibi'nin vadinin bir ucundan diğer ucuna 3 günlük çalışmanın ardından ip çektiklerini anlatan Volery, ilk denemesinde hiç düşmeden bin 210 metre yürüyerek, dünya rekorunu Levent Vadisinde kırdığını ifade etti.

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

İsviçreli sporcu Malatya'da rekor denedi

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