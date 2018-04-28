İsviçre'yi Türk laleleri süsledi

İsviçre’nin Morges kentinde düzenlen lale festivalinde Türkiye'den getirilen rengarenk laleler Morges Ulusal Parkı'nı süsledi.

TÜRKİYE'DEN 30 BİN LALE GÖNDERİLDİ

Morges'ta her yıl geleneksel olarak nisan ayında düzenlenen lale festivalindeTürk laleleri bu yıl da yerini aldı. Türk lalelerinin sergilendiği etkinliğin organizatörlüğünü yapan Ertan Özbatur, festivale Türkiye'den 30 bin lalenin gönderildiğini söyledi.