taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

İsviçre'yi Türk laleleri süsledi

İsviçre’nin Morges kentinde düzenlen lale festivalinde Türkiye'den getirilen rengarenk laleler Morges Ulusal Parkı'nı süsledi.

AA | 28.04.2018 - 22:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsviçre’nin Morges kentinde düzenlen lale festivalinde Türkiye'den getirilen rengarenk laleler Morges Ulusal Parkı'nı süsledi.

İsviçre'yi Türk laleleri süsledi

TÜRKİYE'DEN 30 BİN LALE GÖNDERİLDİ

Morges'ta her yıl geleneksel olarak nisan ayında düzenlenen lale festivalindeTürk laleleri bu yıl da yerini aldı. Türk lalelerinin sergilendiği etkinliğin organizatörlüğünü yapan Ertan Özbatur, festivale Türkiye'den 30 bin lalenin gönderildiğini söyledi.

İsviçre'yi Türk laleleri süsledi

Festival çerçevesinde küçük bir konser de verildi ve Türk mutfağından lezzetler stantlarda yer aldı. Türk laleleri 2010 yılından beri festivalde sergileniyor.

İsviçre'yi Türk laleleri süsledi

İsviçre'yi Türk laleleri süsledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya, Türkiye ve İran'dan ortak Suriye deklarasyonu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı.
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeler Cazan kenti semalarında imha edildi.
Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne çift geçişlere açıldı
Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı 'Refah Sınır Kapısı',"istisnai durumlar" için 3 günlüğüne hizmete sunuldu.
Merkel ile Trump bir araya geldi
Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planına kadar birçok farklı konu ele alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da kız kaçırma kavgası: 7 yaralı

Manisa'da kız kaçırma kavgası: 7 yaralı

0
Ümraniye'de metruk bina yandı

Ümraniye'de metruk bina yandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM