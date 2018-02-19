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İsyan eden imam açığa alındı

Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde görev yapan imam Ebubekir Karsan, camilerde toplanan paraların nerelere harcandığının meçhul olduğunu söyleyerek bir video çekmişti.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 19:42..
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İsyan eden imam açığa alındı

İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.

CAMİLERDE TOPLANAN RANT PAYLAŞILIYOR

Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.

İsyan eden imam açığa alındı VİDEO

AÇIĞA ALINDI

Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.

İsyan eden imam açığa alındı

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