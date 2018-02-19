İsyan eden imam açığa alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerine polis süsü vererek trafik uygulaması yapan 5 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki polisler tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı.

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Fil barınağından muhteşem fil manzaraları

Filleri korumak adına Tayland'da açılmış bir barınak var. Asya'da yaşayan filler, bu barınakta koruma altında. Parkta ise, bu güzel hayvanlar sevimliliklerini konuşturmaya devam ediyor.