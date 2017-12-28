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Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık anı kamerada

Gaziantep'te, bir iş yeri kepengini zorlayıp kaldıran iki hırsız, 1000 TL değerindeki triko malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.

DHA | 28.12.2017 - 14:06..
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Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, geçen pazar günü Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Triko ürünleri satan bir mağaza önüne gelen iki şüpheli, kepengi zorlayarak kaldırıp, altından parça parça eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık anı kamerada

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Döndüğü iş yerinde kepengin zorlanarak hırsızlık yapıldığını fark eden işyeri sahibinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık anı VİDEO

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık anı kamerada

"HIRSIZIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların bin liralık malzemesini çaldığını anlatan iş yeri sahibi Hanifi Tozluoğlu, "Pazar günü gündüz saatlerinde kameraların altında dükkanımızı soyuyorlar. Bin liralık zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.

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