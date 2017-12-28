Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, geçen pazar günü Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi.
KAYIPLARA KARIŞTI
Triko ürünleri satan bir mağaza önüne gelen iki şüpheli, kepengi zorlayarak kaldırıp, altından parça parça eşyaları çalarak kayıplara karıştı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Döndüğü iş yerinde kepengin zorlanarak hırsızlık yapıldığını fark eden işyeri sahibinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık anı VİDEO
"HIRSIZIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların bin liralık malzemesini çaldığını anlatan iş yeri sahibi Hanifi Tozluoğlu, "Pazar günü gündüz saatlerinde kameraların altında dükkanımızı soyuyorlar. Bin liralık zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.