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İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

İtalya, Lübnan'daki kampta bulunan 40 Suriyeli mülteciyi, insani yardım koridoru programı çerçevesinde ülkeye kabul etti.

31.01.2017 - 17:26
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İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

İtalyan hükümeti ile Katolik kilisesine yakın Sant’Egidio cemaati arasında Aralık 2015’te imzalanan anlaşma kapsamında başlatılan insani yardım koridoru programı kapsamında yasal yollardan bir grup göçmen daha geldi. 40 kişilik sığınmacı grubu havaalanında çiçeklerle karşılandı.

İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

"İTALYA MAKUL ÇİZGİSİNİ İZLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Roma’daki Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’nda sığınmacıları karşılayan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, burada yaptığı konuşmada, "İtalya, duvarların sorunları çözmediğini aksine nefreti arttırdığını bilerek makul çizgisini izlemeyi sürdürüyor" dedi.

İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

"NEFRETİ KÖRÜKLEMEMELİYİZ"

Sığınmacılara yönelik ABD’deki bazı İslam ülkelerine yönelik son yasağa da değinen Giro, “Nefreti körüklememeliyiz.Bunun yerine etkili politikalar izlemeliyiz” diye konuştu.

İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

KORİDORLA İTALYA'YA GELEN SIĞINMACI SAYISI 540 OLDU

Bakan yardımcısı Giro, göçlerin kaynaklandığı ülkelerle anlaşmaya varılmadan bu işin çözülmeyeceğini belirterek, bugün gelen son göçmenlerle “İnsani yardım koridoru (Corridoi Umanitari)” çerçevesinde İtalya’ya resmi yollardan gelen göçmenlerin sayısının toplam 540’ı bulduğunu bildirdi.

İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

Sant’Egidio Başkanı Marco Impagliazzo da yürüttükleri bu programın devlet kurumlarıyla sivil toplum arasındaki sinerjinin ürünü olduğunu belirterek, “Bu, entegrasyonun İtalya’da ve Avrupa’da mümkün olabileceğini gösteriyor” dedi.

İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı

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