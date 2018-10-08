İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

Twitter’daki hesabından paylaşım yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, son günlerde gündeme gelen "mültecilerin Almanya’dan İtalya’ya tarifesiz uçak seferleriyle gönderileceği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"ŞUNU BİLMELİLER Kİ..."

Salvini, "Berlin veya Brüksel’de birileri düzinelerce göçmeni izinsiz tarifesiz uçak seferleriyle İtalya’ya getirmeyi düşünüyorsa, şunu bilmeliler ki müsait havaalanı yok ve olmayacak da. Limanları kapattığımız gibi havaalanlarını da kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

DUBLİN SÖZLEŞMESİ

Söz konusu kişilerin Almanya’dan İtalya’ya gönderilmesi durumu, AB ülkeleri arasındaki Dublin Sözleşmesi’nden kaynaklanıyor.

Dublin Sözleşmesi gereği mültecilerin iltica başvurusunu AB’ye giriş yaptığı ilk ülkede halletmesi gerekiyor.

Mülteci başka bir AB ülkesine giderse o ülke, mültecinin haklarını ihlal etmeden kişiyi AB'ye ilk giriş yaptığı ülkeye gönderme hakkına sahip.

Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecilerin çoğunlukla karaya ilk ayak bastığı ülke olan İtalya, uzun zamandır Dublin Sözleşmesi’nin güncellenerek bu durumun değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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