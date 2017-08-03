İtalya, Alman sivil toplum kuruluşunun gemisine el koydu

İtalyan polisi, Orta Akdeniz’de sığınmacıları arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan “Iuventa” adlı gemiye, dün Lampedusa Adası’nda el konduğunu açıkladı.

Örgütün iki üyesine ait olduğunu öne sürdüğü telefon konuşmalarının kayıtlarını da gazetecilerle paylaşan polis, bu operasyonun, Trapani Savcılığı’nca Ekim 2016’da başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

"YASA DIŞI GÖÇ LEHİNE FAALİYET"

Libya-İtalya hattında “yasadışı göç lehine de faaliyet gösterdikleri" öne sürülen Jugend Rettet üyelerinin, en az 3 kez, doğrudan Libyalı insan tacirlerinin teknelerinden aldıkları sığınmacıları İtalya’ya getirdikleri öne sürülüyor.

Savcılıkça sorgulanan Jugend Rettet üyelerinin bu suçu, Libya Sahil Güvenliği’nden bazı kişilerle birlikte işledikleri de iddialar arasında.

Bunun üzerine örgütten yapılan açıklamada, “önceliklerinin insan hayatını kurtarmak” olarak devam edeceği belirtilerek, kendilerine yöneltilen suçlamaları değerlendirmekte oldukları belirtildi.

İTALYA'NIN DAVRANIŞ KURALLARINI REDDETMİŞTİ

İtalya Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamındaki gemilerin yanı sıra, Akdeniz'de sığınmacıların arama-kurtarılmasında yaklaşık 9 uluslararası sivil toplum kuruluşu da görev yapıyor.

İtalya hükümeti, bu kuruluşların uyması için 13 maddelik bir “davranış kuralları” belgesi hazırlamış ve bunun imzalanmasını şart koşmuştu.

İtalya İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin de (AB) desteklediği davranış kurallarını imzalamayan kuruluşların kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını açıklamıştı.

Ancak Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve diğer 2 kuruluş buna imza koyarken, aralarında büyük bir gemiyle Akdeniz’de faaliyet yürüten Sınır Tanımayan Doktorlar ile Jugend Rettet’in de olduğu 6 örgüt, salı günü bu kuralları reddettiklerini açıklamıştı.

Jugend Rettet’e yönelik operasyonun bunun hemen ardından gerçekleşmesi, “İtalya, Roma yönetiminin kurallarını kabul etmeyen sivil toplum örgütlerine baskı uyguluyor.” yorumlarına yol açtı.

Ancak yetkililer, operasyonun bununla ilintili olmadığını söyleyerek, bir yıldır bu soruşturmayı yürütmekte olduklarına dikkat çekiyor.

"AB'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURUYORUZ"

İtalya hükümetinin “davranış kuralları” hamlesi, sivil toplum kuruluşları arasında, insan tacirleriyle doğrudan bağlantılı olanlar bulunduğu ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına zaman zaman engel oldukları iddiaları üzerine gelmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Roma ile koordineli bir şekilde zaten uluslararası yasalara uygun hareket ettiklerini belirterek, denizde arama-kurtarma konusunda AB’nin yarattığı boşluğu doldurmakta olduklarını savunuyor.

Örgütler, Akdeniz’de göçmenlerin yüzde 40’ına yakınını kendilerinin kurtardığına dikkat çekiyor.