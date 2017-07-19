İtalya Avrupa Birliği’ni kızdıracak

İtalya’ya yılın ilk yarısında Akdeniz yoluyla gelen göçmen sayısı 85 bini geçti. Roma yönetimi kurtarılan tüm göçmenlerin İtalya kıyılarına getirilmesine karşı çıkıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ İTALYA’YI YALNIZ BIRAKTI

İtalya, oturma izni bekleyen göçmenler konusunda Avrupa Birliği’ni kendisini yalnız bırakmakla suçluyor. İddiaya göre İtalya, 200 bin göçmene oturma izni vererek AB ülkelerine geçmelerini sağlayacak ve bu şekilde Avrupa Birliği’nden intikam alacak.

Times Gazetesi’nde yayınlanan habere göre İtalyan hükümetinden üst düzey isimler Akdeniz’den ülkeye giren göçmenlerin diğer ülkelere de dağıtılması için bu yolu konuşuyor.

“İTALYA ‘İNSANİ VİZE’ YOLUNA BAŞVURACAK”

İtalya, 2011 yılında binlerce Tunuslu göçmeni ulusal yasalarına dayanarak ‘insani vize’ verip AB ülkelerine yasal yollarla geçiş yaptırmıştı. Şimdi de aynı yolu kullanarak göçmenlerin diğer ülkelere geçişini sağlayacağı konuşuluyor.

“BİZİ YALNIZ BIRAKMAMALARI GEREKİYOR”

İtalya’nın göçmenler konusunda taleplerine Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerden olumsuz yanıt gelmeye devam ediyor.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, İtalyan Sky TG24 televizyonuna yaptığı açıklamada “Diğer AB ülkeleri, insanların hayatını kurtardığımız için bize kendimizi suçlu hissettiremez. Avrupa’ya bizi yalnız bırakmaması gerektiğini anlatmalıyız.” dedi.

“SORUMLULUKLARIYLA YÜZLEŞMELİLER”

Giro, İtalya’nın böyle bir girişimde bulunmasının, AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması’nı tehlikeye atma ihtimaliyle ilgili bir soruya ise “Schengen’i iptal ettirebilecek tek taraflı adımlar atmak istemiyoruz ancak Avrupa hükümetlerini sorumluluklarıyla yüzleştirmeliyiz.” yanıtını verdi.

“TÜRKİYE AVRUPA’YI GÖÇMENE BOĞAR”

“Bu plan Roma için tatlı bir intikam olabilir.” ifadelerini kullanan Times gazetesi ise böyle bir hamlede bulunmasının, İtalya ile başta komşuları Fransa ve Avusturya olmak üzere diğer AB ülkeleri arasında ‘diplomatik bir savaşa’ yol açabileceğini yazdı.

Gazetede ayrıca, bu planın resmiyet kazanması durumunda “Türkiye’nin Avrupa’yı göçmene boğma yönündeki tehditlerini.” anımsatacağı yorumunu yapıldı.