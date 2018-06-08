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İtalya Avusturya'nın skandal kararına destek verdi

Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve 60 imamı sınır dışı etme kararına İtalya'nın yeni hükümetinden destek geldi.

Özel Haber | 08.06.2018 - 15:45..
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İtalya'da geçen hafta kurulan ve hafta başında da parlamentodan güvenoyu alarak resmen göreve başlayan popülist hükümetin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu konuda Avusturya yönetimi ile bir ortak eylem planını görüşmek istediğini söyledi.

IRKÇI SİYASETÇİNİN YORUMU

Avusturya'daki cami kapama ve imamları sınır dışı etme kararıyla ilgili bir haberi Twitter'da paylaşan Salvini, habere yorum olarak da "İnanç özgürlüğüne inanıyorum ama radikal dinciliğe inanmıyorum. İnancını, bir ülkenin güvenliğini riske atacak şekilde kullananlar uzaklaştırılmalıdır" diye yazdı.

SEÇİM ÖNCESİ CAMİLERİ HEDEF ALMIŞTI

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimler öncesindeki seçim kampanyası döneminde Matteo Salvini, iktidara gelmeleri halinde "yasa dışı camileri kapama" sözü vermişti.

Matteo Salvini geçen Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, "Yasa dışı camileri kapatacağız. Bu camileri kimin finanse ettiğini, arkasında kimin olduğunu, paranın nereden geldiğini, kimin ne vaaz verdiğini bilmek istiyorum" demişti.

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