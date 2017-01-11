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İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni kalp ameliyatı oldu

Gentiloni’nin Perşembe günü Londra’ya giderek İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi bekleniyordu.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 16:34
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italya başbakanı

Salı günü yaptığı Fransa ziyareti sonrası akşam uçakta rahatsızlanan 62 yaşındaki Gentiloni’nin , İtalya’ya inince acil bir şekilde Roma Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldığı ve damar tıkanıklığı tespit edilmesinin ardından ameliyata alındığı belirtildi.

4 Aralık tarihinde Matteo Renzi’nin istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğu boş kalmış, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Demokrat Partinin tek başına hükumet kuracak çoğunluğu olmamasına rağmen başbakanlık görevini Paolo Gentiloni’ye vermişti.

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