İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni kalp ameliyatı oldu

Salı günü yaptığı Fransa ziyareti sonrası akşam uçakta rahatsızlanan 62 yaşındaki Gentiloni’nin , İtalya’ya inince acil bir şekilde Roma Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldığı ve damar tıkanıklığı tespit edilmesinin ardından ameliyata alındığı belirtildi.
4 Aralık tarihinde Matteo Renzi’nin istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğu boş kalmış, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Demokrat Partinin tek başına hükumet kuracak çoğunluğu olmamasına rağmen başbakanlık görevini Paolo Gentiloni’ye vermişti.