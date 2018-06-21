taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
4,7620
EURO
5,5049
ALTIN
193,46
PETR
74,0800

İtalya Başbakanı'ndan göçmen açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a "İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinden 'ikincil göçmen akışını' kabul etmesinin düşünülemez olduğunu" iletti

AA | 21.06.2018 - 10:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başkent Roma'daki Başbakanlık Sarayı'nda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İKİNCİ AKIŞ KABUL EDİLEMEZ

AA'nın haberine göre, İtalyan ANSA ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 2 saat süren görüşmede Conte, Tusk'a "İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinden ikincil göçmen akışını kabul etmesinin düşünülemez olduğunu" söyledi.

İtalya'nın göç akışına en fazla maruz kalan ülke olduğunu vurgulayan Conte, "İtalya'nın ikinci bir ülkeye gitmiş göçmenleri geri almasının düşünülemeyeceğini" dile getirdi.

İLTİCA PROBLEMİ

Conte, sosyal medyadaki Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda da "Bugün AB Konseyi Başkanı Tusk ile son derece yararlı bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisine Brüksel'de AB zirvesi öncesinde yapılacak mini zirvede İtalya'nın tek başına mücadele ettiği 'birincil göç akışları' krizinin çözülmeden 'ikincil göç akışlarını' konuşmayacağımı ilettim." ifadesine yer verdi.

Dublin Sözleşmesi uyarınca sığınmacının iltica başvurusunu Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yaptığı ilk ülkede yapması gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

161
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

112
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

45
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

185
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

37
Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

102
TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM