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İtalya Bormida'ya taşınanlara teşvik ücreti verilecek

'Hayalet kenti' olmasının önüne geçilmesi için bölgeye yerleşeceklere 2000 euro ödenmesi planlanıyor.

09.05.2017 - 08:55
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İtalya'nın Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida'da 'hayalet kasaba' olmasını engellemek için proje hazırlandı.

2000 EURO ÖDEME YAPILACAK

Nüfusu 400'ün altına inen bölgeye belediye el koydu. Kentte, Belediye Başkanı Daniele Galliano, ikametgahlarını buraya taşıyacak kişilere ev satın almaları ya da kiralamaları karşılığında 2000 euro ödeme yapılacağını açıkladı.

TEŞVİK PROGRAMINA İLGİ GÖSTERİLDİ

Bormida'da belediyeye ait evlerin de büyüklüklerine göre 50 euro ile 120 euro arası, İtalya standartlarına göre çok düşük olan ücretlerle kiraya verilmesi hedefleniyor. Teşvik programına yoğun ilgi gösterildi. Yalnızca İtalya'dan değil, Hindistan, Kanada ve ABD gibi birçok ülkeden de talep mesajları geldi.

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