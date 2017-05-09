İtalya Bormida'ya taşınanlara teşvik ücreti verilecek

İtalya'nın Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida'da 'hayalet kasaba' olmasını engellemek için proje hazırlandı.

2000 EURO ÖDEME YAPILACAK

Nüfusu 400'ün altına inen bölgeye belediye el koydu. Kentte, Belediye Başkanı Daniele Galliano, ikametgahlarını buraya taşıyacak kişilere ev satın almaları ya da kiralamaları karşılığında 2000 euro ödeme yapılacağını açıkladı.

TEŞVİK PROGRAMINA İLGİ GÖSTERİLDİ

Bormida'da belediyeye ait evlerin de büyüklüklerine göre 50 euro ile 120 euro arası, İtalya standartlarına göre çok düşük olan ücretlerle kiraya verilmesi hedefleniyor. Teşvik programına yoğun ilgi gösterildi. Yalnızca İtalya'dan değil, Hindistan, Kanada ve ABD gibi birçok ülkeden de talep mesajları geldi.