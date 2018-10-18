İtalya İçişleri Bakanı Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Moskova ziyareti sırasında Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalcilik yapmakla suçladı.

"44 YILDIR İŞGAL ALTINDA"

İtalyan bakan, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine ilişkin Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle AB'ye eleştiri getirirken Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım işgali ile Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekâtını skandal ifadelerle karşılaştırdı.

Salvini, Rusya'ya yaptırım uygulayan AB'nin, "bir Avrupa ülkesini 44 yıldır askeri işgal altında tutan bir ülkeye" finans sağladığını söyledi. Salvini'nin 44 yıldır askeri işgal altında tutulduğunu söylediği Avrupa ülkesi olarak Kıbrıs'ı ima etti.

"EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL DELİLİK"

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya 2014 yılındaki Kırım işgalini gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımları "ekonomik, sosyal ve kültürel delilik" olarak niteledi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, Rus ve İtalyan iş insanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu yaptırımların kaldırılması için "elinden geleni yapacağını, en azından periyodik olarak uzatılması için gerçekleştirilecek girişimlere direneceğini" ifade etti.