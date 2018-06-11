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İtalya kurtarma gemisine limanlarını kapattı

İtalya'da yeni kurulan hükümetin İçişleri Bakanlığı, 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine kapılarını kapattı.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 07:32..
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İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapatarak göçmen politikasıyla ilgili tavrını belli etti.

GÖÇMENLERİN BAŞLICA ÇIKIŞ KAPISI

İtalya, Avrupa'ya kaçmak isteyen Afrikalı göçmenlerin başlıca geçiş kapısı.

SALVİNİ'NİN POLİTİKASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Seçimlerde "kural dışı" göçle mücadele sözü veren Salvini'nin sert politikaları ise, Akdeniz'deki Avrupalı müttefikleriyle arasının açılmasına neden oldu.

TUNUS VE MALTA İLE KRİZ YAŞANIYOR

Salvini'nin göç söylemi, görevdeki daha ilk haftasında İtalya'yı Akdenizli müttefikleri Tunus ve Malta'yla krizin eşiğine getirdi.

Salvini, Cuma günü 126 göçmeni kurtaran Seefuchs gemisine limanlarını kapamakla suçladığı Malta'yı göçmenler konusunda adil bir yük paylaşımı yapmamakla suçlamıştı.

İki gün sonra Salvini bu defa Tunus'un İtalya'ya suçlu ithal ettiğini öne sürdü.

İtalya kurtarma gemisine limanlarını kapattı

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