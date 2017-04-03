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İtalya Libyalı kabileleri barıştırdı

İtalya'nın, Libya’nın güneyindeki kabileleri barıştıran bir anlaşmaya arabuluculuk ettiği bildirildi.

03.04.2017 - 22:32
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sd

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, 72 saat süren bir dizi görüşmenin ardından Libya’nın güneyinde aralarında yıllardır anlaşmazlık bulunan Tebu ve Süleyman kabileleri, İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig ve Tuareglerin gözlemciliğinde geçen cuma akşamı bir barış anlaşmasına imza attı.

SINIR KONTROLLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK

Söz konusu anlaşma ile Libya’nın toplam uzunluğu 5 bin kilometreye varan Çad, Cezayir ve Nijerya ile olan sınırlarında, sınır kontrollerini yoğunlaştırabileceği belirtildi.

Minniti, anlaşmayla ilgili La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, anlaşma ile Libya’nın güneyinde sınır denetiminin mümkün olacağını dile getirirken, kuzeyde ise insan kaçakçılarıyla mücadele için Libya Sahil Güvenlik güçlerine 30 Nisan’da kendilerinin eğittiği personel ve 10 sahil güvenlik devriye botu vereceklerini söyledi.

İtalya, Libya Ulusal Mutabakat Başbakanı Fayiz es-Serrac ile geçen şubat ayı başında Akdeniz’in orta kesiminde artan hızla devam eden yasa dışı düzensiz göç ve insan kaçakçılığını önlemeye yönelik bir memorandum imzalamıştı. AB de bu anlaşmayı destekleyeceğini açıklamıştı.

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