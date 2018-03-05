İtalya seçimlerinde FEMEN protestosu

İtalya’da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nu belirlemek için oy kullandı. Kritik öneme sahip olan seçimde, aşırı sağcı partilerin önemli kazanımlar alması ve eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin zafer kazanacağı tahminleri yürütülürken seçimlere FEMEN damga vurdu.

BERLUSCONİ’YE FEMEN ŞOKU

Milano’da oy kullanan Berlusconi sandığa geldiği sırada bir FEMEN aktivisti eski Başbakan’ı protesto etti. Vücuduna ‘Berlusconi senin tarihin geçti’ yazan kadın oy verme merkezindeki masanın üzerine çıktı.

Pretestolara rağmen yaklaşık 46,6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi ile aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı, yüzde 33 ile 36 aralığında oy aldı.

FEMEN'den Berlusconi'ye protesto VİDEO