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İtalya: Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, yılbaşı gecesi düzenlenen saldırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

03.01.2017 - 20:27
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İtalya: Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

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BBC Türkçe'nin haberine göre; Giro, saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üstlendiği hatırlatılarak, bunun 2017'nin çatışmalarla dolu bir yıl olacağının göstergesi olup olmadığının sorulması üzerine "Şüphesiz 2017 zorlu bir yıl olacak. Zaman, kolaycı iyimserlik zamanı değil, savaş riskleriyle kuşatıldığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu da bizi barış ve istikrar için daha güçlü şekilde çalışmaya yöneltmeli. Fakat bu endişe verici ortamda iki somut umut işareti de ortaya çıktı: Suriye'deki ateşkes ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki anlaşma." ifadelerinde bulundu.

TERÖRÜ KESİN KINAMA VAKTİ

Gazetenin, "Bazıları, İstanbul'daki saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cihadcılar ve Suriye savaşı konusundaki belirsiz politikasının ürünü olduğunu savunuyor" diyerek bu konudaki görüşünü sorması üzerinde de Giro şunları söyledi: "Dürüst olalım, çok sayıda Batılı ülke de aynı şekilde belirsizlik gösterdi. İtalyan hükümetleri ise en azından Suriye konusunda iç savaşın başından beri, tüm bölgesel aktörleri dahil etmek ve siyasi biz çözüm için çabalamak yönünde şeffaf ve belirsiz olmayan bir pozisyon aldı. Türkiye konusunda ise Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun da dediği gibi şimdi dayanışma ve hepimizi tehdit eden terörü kesin şekilde kınama vaktidir. Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler."

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da Reina saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözyaşları yetmez. Teröre karşı mücadeleye devam etmeliyiz. Özgürlüğümüzü savunmak için birlikte mücadele etmeliyiz" demişti.

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