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İtalya'da 1 dolara ev

İtalyan Hükümeti; Ollolai kasabasında düşen nüfusu artırmak için 1 dolara ev satıyor.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 12:03..
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  2. Emlak

Herkesin hayali ucuz ve güzel bir ev sahibi olmak. Ancak şehirlerin merkezinde hem ucuz, hem de güzel bir ev bulmak neredeyse imkansız.

NÜFUS GÜNDEN GÜNE ERİYOR

İtalya'da bazı kasabalarda ise bu tarz evler bulmak mümkün. Sardinya Adası'nın Ollolai kasabasında geçen yıl nüfus 2,250 iken, şimdi kasabada yaşayan 1,300 kişi var.

İtalya'da 1 dolara ev

Fotoğraf kaynak İnstagram- vitotoro76

1 DOLARA SATILIYOR

İtalyan Hükümeti, bölgede nüfusun düşmesi nedeniyle bir çeşit kampanya başlattı ve evleri 1 dolara satıyor. Ancak satılan evler oldukça bakımsız. Evleri satın alacak kişilerin evi yeniden restore etmesi gerekiyor.

İtalya'da 1 dolara ev

Fotoğraf kaynak: İnstagram- lesliebuddemeyer

KASABANIN YOK OLMASINI İSTEMİYORLAR

Ollolai'nin belediye başkanı, gençlerin kasabayı terk ederek, şehirlere taşındığını belirterek, "Tarih öncesinden kalma olan bu kasabanın yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuşarak yatırımcıları buraya çağırdı.

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