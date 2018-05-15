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İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

İtalya'nın antik kenti Pompeii'de taşlaşmış bir ata rastlandı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 11:20..
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İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

İtalya'nın Napoli şehri yakınlarındaki Pompeii bölgesi, 300 yıl kadar önce argeologlarca keşfedildiğinden bu yana çokça taşlaşmış insan, eşek ve katır cesedi bulunmuştu.

İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

POMPEİİ'DE BULUNAN İLK AT

İlk kez rastlanan at cesedi de insanlarınki gibi taşlaşmış haldeydi. 2 bin yaşında olduğu tahmin edilen taşlaşmış Antik Roma atının cinsi yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak ve ardından da ziyaretçilere açılacak.

İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

Pompeii'nin kuzeyinde Civita Giuliana'da yapılan bu olağan dışı keşif sonucu bulunan atın, ilk incelemelere göre, 150 santimetre boylarında olsa da, bir yetişkin olduğu düşünülüyor.

İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

Atın kafa çevresinde bulunan demir ve tunç izlerinden atın, değerli bir at olduğu ve özel olarak yetiştirilerek geçit atı olduğu varsayılıyor.

İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

2 BİN YIL BOYUNCA EL DEĞMEDEN KALDI

Unesco'nun dünya mirası listesinde bulunan Pompeii, Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu darmaduman olmuş ve yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi beklemişti.

İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

VOLKANİK KÜLLER YÜZÜNDEN TAŞ KESİLDİLER

İnsanları ve diğer canlıları taşa çeviren şey, volkanik patlama esnasında havayı etkisi altına alan volkanik küllerin ve yerden ilerleyen lavların kurumasıydı. Kaçmanın mümkün olmadığı kentte, canlılar her ne yapıyorlarsa o halde kaskatı kesilip taşa dönüşmüşlerdi.

İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

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