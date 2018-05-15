İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu

İtalya'nın Napoli şehri yakınlarındaki Pompeii bölgesi, 300 yıl kadar önce argeologlarca keşfedildiğinden bu yana çokça taşlaşmış insan, eşek ve katır cesedi bulunmuştu.

POMPEİİ'DE BULUNAN İLK AT

İlk kez rastlanan at cesedi de insanlarınki gibi taşlaşmış haldeydi. 2 bin yaşında olduğu tahmin edilen taşlaşmış Antik Roma atının cinsi yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak ve ardından da ziyaretçilere açılacak.





Pompeii'nin kuzeyinde Civita Giuliana'da yapılan bu olağan dışı keşif sonucu bulunan atın, ilk incelemelere göre, 150 santimetre boylarında olsa da, bir yetişkin olduğu düşünülüyor.





Atın kafa çevresinde bulunan demir ve tunç izlerinden atın, değerli bir at olduğu ve özel olarak yetiştirilerek geçit atı olduğu varsayılıyor.





2 BİN YIL BOYUNCA EL DEĞMEDEN KALDI