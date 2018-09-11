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İtalya’da 5. yüzyıla ait sikke bulundu

İtalya’nın Como kentindeki Cressoni Amfi Tiyatrosu’nda yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait yüzlerce altın sikke gün yüzüne çıktı.

İHA | 11.09.2018 - 21:08..
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İtalya Kültür Bakanlığı (MiBAC) tarafından yapılan açıklamaya göre taş bir bakraç içinde çok iyi korunmuş halde bulunan 300 Roma İmparatorluğu sikkesi bulundu. Arkeologlar sikkelerin 5’inci yüzyıla ait olduğunu açıkladı.

"ARKEOLOGLARIMIZ İÇİN BİR HAZİNE DEĞERİNDE"

Kültür Bakanı Alberto Bonisoli bulunan hazine hakkında, "Bulunan hazinenin henüz tarihi ve kültürel değerini hakkında detaylara sahip değiliz. Kazı alanı arkeologlarımız için bir hazine değerinde. Bu kazı ve buluntular nedeniyle gururluyum" açıklamasında bulundu.

İtalya’da 5. yüzyıla ait sikke bulundu

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